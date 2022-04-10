Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı! - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!

10.04.2022 18:54
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!

Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra girdiği cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu, Karabulut'un babasının açıklamaları nedeniyle yeniden gündem oldu.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda en çok konuşulan konu oldu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak Garipoğlu, hükümlü bulunduğu cezaevinde 8 yıl önce intihar etti.

MÜNEVVER'İN BABASI: CESEDİNİ GÖSTERMEDİLER, ÖLDÜĞÜNE İKNA OLMADIM

Acılı baba Süreyya Karabulut, bugün verdiği röportajda "Cesedini görseydim ikna olurdum ama göstermediler. Avukata ve eşime fotoğraflarını göstermişler. Eşim de ikna olmadı. 197 gün kaçıp bize kan kusturan böyle bir celladın intihar edeceğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim" dedi.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Baba Karabulut'un açıklamalarından sonra gözlerin çevrildiği ailenin avukatı Rezzan Epözdemir'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Avukat Epözdemir, Karabulut ailesinden bu yönde bir talep gelirse, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebi Başsavcılığa sunacağını kaydetti.

"ÖNEMLİ OLAN MÜVEKKİLİN TALEBİDİR"

Epözdemir, "Burada önemli olan müvekkillerin talebidir, kendileri talep ettiklerinde zaten bizim avukat olarak görevimiz, hak arama özgürlüğü kapsamında gerekli hukuki yollara başvurmaktır. Yargıya düşen en temel görev ise şüphesiz ki bu soru işaretlerini gidermek ve maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı! - Son Dakika
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