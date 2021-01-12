Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti - Son Dakika

Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

12.01.2021 20:51
Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti, System.String[]

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen tek erkekler elemelerinin ikinci turunda, dünya sıralamasının 219. basamağında yer alan Cem İlkel, klasmanın 206. sırasındaki Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.

İki saat 23 dakika süren mücadelede rakibine 2-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli tenisçi, turnuvadan elendi.

Milli Tenisçi, Avustralya, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti 42 yaşındaki şahıs, başına poşet geçirilmiş halde kaldığı apartta ölü olarak bulundu WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor
Dijon, Beşiktaşlı Larin için 2,5 milyon euro önerdi Dijon, Beşiktaşlı Larin için 2,5 milyon euro önerdi         
22:00
Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti         
21:27
Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Para ve hapis cezası alabilirler Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Para ve hapis cezası alabilirler         
20:28
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı         
19:31
Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor         
18:11
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 22:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei