Cem Yılmaz'dan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a özel gösteri

Cem Yılmaz, EURO 2020'de mücadele edecek Ay-Yıldızlı takıma motivasyon için sahne aldı. Antalya'da Milli Takım'ın konakladığı otelde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Güle güle gidin, güle güle gelin" mesajlı gösterisinde futbolculara keyifli anlar yaşattı.

BAŞARI İSTEDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz önderliğinde Cem Yılmaz'a imzalı forma hediye edildi. Ünlü komedyen, Milli Takım'dan başarı istediğini ve her zaman destek olacağını söyledi.