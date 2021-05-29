Cem Yılmaz'dan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a özel gösteri
29.05.2021 13:47
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın EURO 2020 için Antalya'da kamp yapan A Milli Takımımıza, "Güle güle gidin, güle güle gelin" mesajlı sahne gösterisi yaptı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ise Cem Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.
Cem Yılmaz, EURO 2020'de mücadele edecek Ay-Yıldızlı takıma motivasyon için sahne aldı. Antalya'da Milli Takım'ın konakladığı otelde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Güle güle gidin, güle güle gelin" mesajlı gösterisinde futbolculara keyifli anlar yaşattı.
BAŞARI İSTEDİ
Teknik Direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz önderliğinde Cem Yılmaz'a imzalı forma hediye edildi. Ünlü komedyen, Milli Takım'dan başarı istediğini ve her zaman destek olacağını söyledi.
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