Cem Yılmaz Sağlık Çalışanlarına Destek Verdi: "Kültür Meselesine Dönüşen Bu Dertleri Hak Etmiyoruz, Hekime Saygı"

Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yapılan protestolara destek vererek, "Topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz. Hekime saygı" dedi.

Ünlü sanatçı Cem Yılmaz, Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya'nın dün katledilmesi üzerine sağlık çalışanlarının düzenlediği protestolara destek verdi. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz. Hekime saygı!"