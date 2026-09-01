Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu

Cem Yılmaz\'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Cem Yılmaz'ın hastane odasından paylaştığı fotoğraftaki kulak memesi çizgisi dikkat çekti. Çizginin kalp krizinin habercisi olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok” dedi. Sönmez, asıl risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, kötü kolesterol, diyabet, hareketsizlik, uyku apnesi ve aile öyküsünü gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yılmaz'ın hastane odasından yaptığı teşekkür paylaşımındaki bir ayrıntı ise farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Fotoğrafta Cem Yılmaz'ın kulak memesinde görülen çizginin kalp hastalığının işareti olabileceği iddia edildi. Gündeme gelen “Kulak memesindeki çizgi kalp krizinin habercisi mi?” sorusuna Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yanıt verdi.

KULAK ÇİZGİSİ KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Bingür Sönmez, kulak memesindeki çizginin tek başına koroner kalp hastalığının işareti olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Sönmez, “Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok, yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz. Bu illa bir koronel kalp hastalığının işareti değil” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu

GERÇEK RİSK FAKTÖRLERİNİ SIRALADI

Kalp hastalıklarında dikkat edilmesi gereken risk faktörlerinin farklı olduğuna işaret eden Sönmez, özellikle yüksek tansiyon, kötü kolesterol ve diyabete dikkat çekti.

Sönmez, “Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden bir tanesi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolestrol, diyabet... Şu anda ülkemizdeki diyabet insanların yarısı diyabetik olduklarını bilmiyorlar. Bu diyabet, kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey” dedi.

Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu

KALP KRİZİNİN HABERCİLERİ NELER?

Hareketsizlik, uyku apnesi ve ailede daha önce kalp krizi görülmesi de koroner kalp hastalığı açısından dikkate alınması gereken faktörler arasında gösteriliyor.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ayrıca 50 yaşından sonra bilgisayarlı anjiyo yaptırılması gerektiğini belirterek, “Çünkü bu yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın fotoğrafıyla başlayan kulak memesindeki çizgi tartışmasına ilişkin Sönmez'in değerlendirmesine göre, söz konusu çizgi tek başına kalp hastalığı göstergesi değil. Uzman isim, kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek tansiyon, kötü kolesterol, diyabet, hareketsizlik, uyku apnesi ve aile öyküsü gibi risk faktörlerine dikkat çekti.

Bingür Sönmez, Kalp Krizi, Cem Yılmaz, Tansiyon, Hastane, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Turistin taksi kabusu Soyup soğana çevirdiler Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı Şimdi milyonlar kazanıyor Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

07:18
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı’nda dehşet Polis kurşunuyla durduruldu
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda dehşet! Polis kurşunuyla durduruldu
07:03
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
06:46
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
06:25
Kan donduran tehditlere gözaltı Şüpheli 16 yaşında çıktı
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı
06:10
Polis dronu bu kez Üsküdar’da Anonsu duyanlar uzaklaştı
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı
00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 08:00:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement