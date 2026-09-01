Cem Yılmaz\'ın kulağındaki o çizgi kalp krizinin habercisi mi? Uzman noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yılmaz'ın hastane odasından yaptığı teşekkür paylaşımındaki bir ayrıntı ise farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Fotoğrafta Cem Yılmaz'ın kulak memesinde görülen çizginin kalp hastalığının işareti olabileceği iddia edildi. Gündeme gelen “Kulak memesindeki çizgi kalp krizinin habercisi mi?” sorusuna Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yanıt verdi.

KULAK ÇİZGİSİ KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Bingür Sönmez, kulak memesindeki çizginin tek başına koroner kalp hastalığının işareti olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Sönmez, “Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok, yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz. Bu illa bir koronel kalp hastalığının işareti değil” ifadelerini kullandı.

GERÇEK RİSK FAKTÖRLERİNİ SIRALADI

Kalp hastalıklarında dikkat edilmesi gereken risk faktörlerinin farklı olduğuna işaret eden Sönmez, özellikle yüksek tansiyon, kötü kolesterol ve diyabete dikkat çekti.

Sönmez, “Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden bir tanesi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolestrol, diyabet... Şu anda ülkemizdeki diyabet insanların yarısı diyabetik olduklarını bilmiyorlar. Bu diyabet, kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey” dedi.

KALP KRİZİNİN HABERCİLERİ NELER?

Hareketsizlik, uyku apnesi ve ailede daha önce kalp krizi görülmesi de koroner kalp hastalığı açısından dikkate alınması gereken faktörler arasında gösteriliyor.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ayrıca 50 yaşından sonra bilgisayarlı anjiyo yaptırılması gerektiğini belirterek, “Çünkü bu yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın fotoğrafıyla başlayan kulak memesindeki çizgi tartışmasına ilişkin Sönmez'in değerlendirmesine göre, söz konusu çizgi tek başına kalp hastalığı göstergesi değil. Uzman isim, kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek tansiyon, kötü kolesterol, diyabet, hareketsizlik, uyku apnesi ve aile öyküsü gibi risk faktörlerine dikkat çekti.