Son Dakika Haberleri: Cemaat Namazdayken Denediği Ayakkabılardan Ayağına Olanları Çaldı

Cemaat Namazdayken Denediği Ayakkabılardan Ayağına Olanları Çaldı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılanların ayakkabılarını deneyip, ayağına olanları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cemaat Namazdayken Denediği Ayakkabılardan Ayağına Olanları Çaldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılanların ayakkabılarını deneyip, ayağına olanları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Camikebir Mahallesi'ndeki camide namaz kılıp çıkanlardan bazıları ayakkabılarının yerinde olmadığını gördü.  Durum imama bildirildi. Cami imamı da güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığı görüldü. İmam yine kamera görüntülerinden aynı kişinin daha önce de camiye gelerek, denediği ayakkabıları aldığını fark etti. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:05 Kaynak: DHA

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