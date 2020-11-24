Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 2. duruşma görüldü - Son Dakika

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davanın 2. duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında savcılığın firari 6 şüpheli hakkında hazırladığı ikinci iddianameyi, 20 sanığın yargılandığı dava ile birleştirdi. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve INTERPOL'e yazılan yazıya cevap gelmesi için ertelendi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haklarında yakalama kararı bulunun firari 20 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık katılmadı. Duruşmada mağdur Hatice Cengiz ile taraf avukatları hazır bulundu.Duruşmada mahkeme heyeti soruşturma kapsamında savcılığın firari 6 şüpheli hakkında hazırladığı ikinci iddianameyi, 20 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte sanık sayısı 26'ya yükseldi.Duruşmada söz verilen Hatice Cengiz, şikayetinin devam ettiğini söyledi."BANA KRAL AİLESİNE YAKIN KAHTANİ AİLESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"Duruşmada tanık olarak ifade veren Ayman Nour, Kaşıkçı ile 30 senedir tanıştığını söyleyerek, "Kendisi ile bir dergi üzerinden tanıştık ve ölümüne kadar arkadaşlığımız devam ediyordu. Ben Mısır'da kurulan bir partinin önderliğini yaptım. Mısır'daki inkılaptan sonra Türkiye'de yaşamaya başladım. Cemal ile telefonda görüşürdük. Bana kral ailesine yakın Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi" şeklinde konuştu."CEMAL ÇOK KÖTÜ AĞLADI VE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"Cemal Kaşıkçı'nın Mısırlı muhalif televizyon kanalı Al Sharq'ta yaptığı konuşmanın sorulması üzerine tanık Ayman Nour, "Cemal geç saatte aradı ve röportaj yapmamızı istedi. Bana konusunu söylemedi. Ben onun hükümet karşıtı olduğunu biliyordum ama ilk kez o kadar sert konuştuğunu gördüm. Daha sonra bir gün Cemal ile görüştük. Benden yaptığımız o röportajın tamamen silinmesini ve sosyal medyadan yayınlanmamasını istedi. Nedenini sorduğumda tehdit edildiğini söyledi. Bu esnada çok ciddi şekilde hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Neden böyle ağladığını sorduğumda, çok kötü şekilde konuştuklarını ve tehdit edildiğini söyledi" dedi.Daha sonra Cemal Kaşıkçı'nın bir konuşma daha yaptığını söyleyen tanık Nour, "Sonraki konuşmasında çok sakindi. Daha önce yaptığı konuşmanın tam tersiydi. Özellikle Suud ailesiyle ilgili kötü bir konuşması olmadı" şeklinde konuştu.Röportajdan sonra Kaşıkçı'ya bir mesaj geldiğini söyleyen tanık Nour, "Velid bin Talal, Cemal'e 'Suudi Arabistan'a geri dönebilirsin, koruma altındasın' şeklinde bir mesaj atmış. Ben Cemal'e bu adam tutuklanmış olabilir, baskı altında bu mesajı göndermiş olabilir dedim" şeklinde konuştu.BİR SUUD KANALI ARACILIĞIYLA ÖLÜM TEHDİDİ ALMIŞLARBir Suud kanalında kendisinin ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürüleceğini de söyleyen tanık Nour, "Bununla ilgili de suç duyurusunda bulundum" dedi.Ayman Nour'un ifadesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların Suudi Arabistan'dan iade talebi ile INTERPOL tarafından kırmızı bültenle yakalanmalarının beklenmesine hükmetti. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı olan ancak duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine de karar veren mahkeme, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün davaya müdahillik talebini ise doğrudan suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi."BU DAVAYI GÖRME YETKİSİNE SAHİP OLAN TÜRKİYE MAHKEMELERİDİR"Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Bugün 2. duruşma görüldü. Tanıklar dinlendi. Sanıkların dinlenmesi gerekiyor karar verilmesi için. Eldeki tüm deliller mahkemede ele alınıyor. Adil kararın Türk mahkemeleri tarafından verileceğine inancımız sonsuz. Bu davayı görme yetkisine sahip olan Türkiye mahkemeleridir. Olay Türkiye'de cereyan etmiştir. Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz söz konusudur. Sanıklar tarafından avukat tutulmadığı gereği kendilerine avukat tayin edilmiştir" dedi."SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ YARGILAMADA HAKKANİYETTEN ZİYADE ZULMÜN UYGULANDIĞINI GÖRDÜK"Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayman Nour ise adliye önünde yaptığı açıklamada davanın tamamen Türkiye'de icra edilmesi gerektiğine inandığını söyleyerek, "Adil yargılanma isteniyorsa mutlaka Türk topraklarında Türk mahkemelerinde yapılması gerekir. Siyasal yapı ile yasal yapı arasında yargılama sistemi arasında bir bağlantı yoktur burada. Mahkemede bulunmaktan mutluyum. Gözlemlediğim kadarıyla tüm detaylarıyla dava yürütülmektedir. Dava en ince ayrıntılarıyla görülmektedir. Suudi Arabistan'da dava şeffaf şekilde görülmüyor. Oradaki yargılamada hakkaniyetten ziyade zulmün uygulandığını daha çok ağır bastığını gördük. Tüm dünya Türkiye'yi bu davada yalnız bıraktığına zamanla üzülecek" şeklinde konuştu.(İHA)