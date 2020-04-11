Cemal Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
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Cemal Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi

19 dakika önce

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cemal Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi, System.String[]

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Mansour Othman M. Abu Hussain'in Suudi Arabistan'da Tuğgeneral ve istihbaratçı olarak görev yaptığının belirtildiği iddianamede, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirildiği, sanık Ahmet Bin Muhammed El Asırı tarafından maktul Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi ve karşı koyduğu takdirde öldürülmesi yönünde görevlendirilmesi üzerine kendisi ile birlikte 15 kişilik ekip oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Hussain'in ekipte 'istihbarat', 'müzakere' ve 'lojistik' olmak üzere 3 grup oluşturduğu, müzakere grubunun başına sanık Maher Abdulaziz M. Mutreb'i görevlendirdiği, maktulün karşı koyması ve öldürülmesi halinde bulunması gerektiği düşünülen Adli Tıp Uzmanı sanık Salah Mohammed A. Tubaıgy'in de dahil olduğu 15 kişilik ekip ile birlikte talimatları aldıktan sonra maktul ile görüşme yeri olarak başkonsolosluğun çalışma odasını belirlediği ve planlar yaparak tedbirler oluşturduğu ifade edildi.

Sanık Hussain'in diğer sanıklar Mohammed Saad H. Alzahrani ve Naif Hassan S. Alarıfı ile birlikte 1 Ekim 2018'de saat 19.14 sularında başkonsolosluk konutuna gittiklerinin belirtildiği iddianamede saat 22.05'te tekrar buradan ayrıldıkları ve saat 23.52 sularında otele döndükleri belirtildi. İddianamede, sanıklar Alarıfı, Albostanı, Alhawsawı ve Alotaıbı'nın 2 Ekim tarihinde saat 10.01'de otelden çıkmalarının ardından başkonsolosluk konutuna girmelerinden sonra sanık Hussain'in de saat 12.05'te yaya olarak otelden çıkarak 12.50'de başkonsolosluk konutuna girdiği, maktul Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.08'de başkonsolosluk binasına girmesi üzerine sanıklar Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawı, Turki Musharraf M. Alshehrı, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Saif Saad Alqahtani, Mustafa Mohammed M. Almadani ve Mohammed Saad H. Alzahrani tarafından boğularak öldürüldüğü kaydedildi.

İddianamede, olay sonrası Hussain'in sanıklar Naif Hassan S. Alarıfı ve Meshal Saad M. Albostanı ile birlikte saat 19.37'de konuttan çıkarak otele, ardından diğer sanık Mohammed Saad H. Alzahrani ile havaalanına gittiği, konutta kalan sanıklar Alhawsawı, Alotaıbı ve Tubaıgy'nin saat 19.46 sıralarında konuttan çıkarak havaalanına gittiği, 2 Ekim 2018'de saat 22.00'de "Sky Prime Aviation" adlı şirkete ait özel jet ile Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi.

Sanık Hussain'in plan ve iş bölümü yaptığının belirtildiği iddianamede, "Hussain'in, maktulün öldürülmesi sırasında olaya ve eylemlerin icrasına hakim olacak konumda bulunduğu, diğer sanıkların olay yerinde planı gerçekleştirmek için icra ettikleri eylemlerini karşılıklı olarak takviye edip tamamlamak ve suçun işlenmesine ilişkin etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle ortak hakimiyet alanına alınan maktul Kaşıkçı'yı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle boğarak öldürülmesine, parçalanıp ortadan kaldırılarak yok edilmesine doğrudan katıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İddianamede gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında, "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanıkların fikir birliği ile beraber hareket ettiğinin belirtildiği iddianamede maktul Kaşıkçı'yı boğarak öldüren sanıklardan Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaigy, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafı M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Mohammed Saad H. Alzahrani, Naif Hassan S. Alarifi, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:09 Kaynak: İHA

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