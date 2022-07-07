Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 1063 mezun üniversite diplomasına kavuştu

İstanbul Kent Üniversitesi'nde öğrenim hayatını tamamlayan bin 63 öğrenci mezun oldu. Cemil Topuzpuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarına kavuşan öğrenciler ve aileleri, gururlu ve heyecanlı anlar yaşadı.

Törene İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, Mütevelli Heyeti Üyesi Gülcan Erten ve üniversitenin akademik kadrosu ile idari personeli de katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz; "Bugün sizlerin yaşamınızdaki en önemli ve duygusal günlerden biri, sizler mezuniyetinizle başta ailelerinizi, hocalarınızı ve bizleri gururlardırdınız. Sizlerden, Kent Üniversitesi kültürünü sürdürmenizi ve yaşam boyu mutlu, sağlıklı ile başarılı olmanızı diliyorum." şeklinde konuştu.

Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen ilk mezuniyet törenine şahitlik etmekten mutluluk duyduklarını belirten üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, üniversite olarak 5'inci yıllarını doldurduklarını söyledi. Prof. Dr. Atsü, "Şu ana kadar bin 949 mezunumuz vardı. Bugün itibariyle bin 63 öğrencimiz daha mezun oluyor. Bunların 346'sı lisans, 567'si ön lisans ve 150'si ise lisansüstü bölümlerinden mezun. Öğrencilerimiz ve aileleri pandemideki zor şartlara rağmen çalıştı, mücadele etti. Bu yüzden bugünleri görmeyi hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

"756 YABANCI ÖĞRENCİMİZ VAR"

Üniversite olarak 19 yüksek lisans, 4 de doktora düzeyinde lisansüstü programları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atsü, "Bu programların çoğalması önemli. Ayrıca toplam 4 bin 751 aktif öğrencimiz var. Öğrenci, akademi ve yönetim kadrolarına baktığımızda kadın sayısı oldukça fazla. Bunu da gururla söylemek istiyorum. Türkiye dışındaki öğrencilerin de ilgisi büyük. Bu kadar genç bir üniversite olmamıza rağmen 756 yabancı öğrencimiz var. 57 farklı ülkeden gelip üniversitemizi tercih ettiler. Öğrencilerimiz farklı ülkelere gidip iş imkanı bulabilsin diye yabancı dili de her zaman ön planda tuttuk" dedi.

"KAĞITHANE KAMPÜSÜMÜZÜN YURT PROJESİ DE DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Atsü sözlerine şunları ekledi:

"Sağlık Bilimleri Fakültemizde 8 bölüm var. 2'si yabancı dille eğitim yapıyor. Diş hekimliği fakültemiz hem Türkçe hem İngilizce olarak iki ayrı dilde eğitim veriyor. İktisadi idari sosyal bilimler fakültemizde 9 bölüm var. Bunların 3'ü yine İngilizce. Sanat tasarım fakültemiz 3 bölümle büyüyor, büyümeye devam ediyor ve onların da bir bölümü İngilizce. Bu yıl itibariyle diş hekimliği fakültemizin eğitimlerini gerçekleştirmek ve İstanbul'a, Türkiye'ye, hatta dünyaya hizmet vermek üzere Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi de açmış bulunmaktayız. Kağıthane'ye de ikinci kampüsümüzü ekledik. Bu bölgedeki yurt çalışmalarımız da devam ediyor."

"10-20 YIL SONRA HEPİMİZ GURUR DUYACAĞIZ"

Mezunlar Derneği'nin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atsü, mezun olan öğrencileri bu derneğe üye olmaya davet etti. Prof. Dr. Atsü, "Bir okul, üniversite aslında mezunlarıyla var ve mezunlarıyla devam edecek. Bu birlikteliği şimdiden oluşturabilirsek 10 yıl, 20 yıl sonra hepimiz bununla çok daha büyük gurur duyacağız. Ailelere bir şey söylemek istiyorum. Sizin çocuklarınız, bizim için birer numara ya da isimden ibaret değildiler, hiçbir zaman da öyle olmayacaklar. Bir çocuğun yetiştirilmesinin, bu hale getirmenin ne demek olduğunu, bunun nasıl bir özveri olduğunu, neler yaşandığını kısacası nasıl bugüne geldiğinizi çok iyi biliyoruz. Bu yüzden sizleri defalarca yani sonsuz kutlasam yeridir" şeklinde konuştu.