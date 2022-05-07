Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor

07.05.2022 10:59
Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor

Yalovalı Cemile Atik, 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen otizmli yeğeni Gizem Karaduman'a 16 yıldır annelik yapıyor.

Yalovalı Cemile Atik, 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen otizmli yeğeni Gizem Karaduman'a 16 yıldır annelik yapıyor.

Soğucak köyünde eşi ve 2 oğluyla mutlu bir hayat süren 58 yaşındaki Atik, kız çocuk özlemini 21 yıl önce doğan ağabeyinin evladı Gizem ile giderdi.

Doğduğu gün hala değil sanki anne olmuş gibi sevinen Atik, yeğenine 3 yaşında otizm teşhisi konulması ve 2 yıl sonra da annesinin onu terk etmesiyle adeta yıkıldı.

Ağabeyinin de kızına bakamayacak durumda olması nedeniyle yeğenini yanına alan Atik, çevresinin baskılarına rağmen onu yurda vermedi.

Ağır otizmli olduğu için kendi başına hareket edemeyen Gizem'e bir bebek hassasiyetiyle yaklaşan Atik, elleriyle besleyip giydirdiği, bir an olsun yanından ayırmadığı genç kıza gözü gibi bakıyor.

Geçen yıl yerel ölçekli bir değerlendirmede "yılın annesi" seçilen Atik, yeğeninin vasiliğini de üstlendi.

"Kendi çocuklarımdan üstün tutuyorum onu"

Cemile Atik, AA muhabirine, Gizem'in, hayatını değiştirdiğini ve kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Başta olumsuz yaklaşan 2 oğlunun zamanla Gizem'i kardeşleri gibi gördüğünü belirten Atik şöyle konuştu:

"Kendi çocuklarımdan üstün tutuyorum onu. Ona bakmaya da devam edeceğim. Annesi onu 16 yıl önce bırakıp gitti. Onunla hep ben ilgilendim. Babası ilgilenemiyor. Onunla çok mutluyuz. Onu doktorlara götürüyorum, okullara taşıyorum. Ne kadar sevmese de gezmelere götürüyorum. Her şeyini benimle yapıyor. 5 yaşına kadar annesindeydi ama benim elim sürekli üstündeydi, yine ilgileniyordum. Annesi gitti, ondan sonra da evde çok kavgalar oldu. Gizem'i Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek istediler. Ben istemedim. Beni o zaman çok ağlattılar. Ben hiçbirini konuşturmadım. Vasiliğini almak için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Kalabalık yerlerden, müzikli ortamlardan hoşlanır"

Atik, Gizem'in kendisi için büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Onun çok güzel bir dünyasının olduğunu anlatan Atik şöyle devam etti:

"Severek bakıyorum. Kızım olmadı, çok istedim olsun diye ama Gizem dünyaya geldi, dünyalar benim oldu. İşte al sana kız evlat dedim. İstediğim gibi de oldu. O da Allah'ın kulu. Gizem ile birbirimizden memnunuz. Gizem yürümeyi hiç sevmez ama işine geldiği yerleri dolaşmayı çok sever. Kalabalık yerlerden, müzikli ortamlardan hoşlanır. Ayaklarım olduğu sürece hep Gizem ile beraberim. Sonrasını da Allah bilir."

Oğullarından sonra Gizem sayesinde kız çocuk annesi de olduğunu ifade eden Atik, "Allah'a şükürler olsun. İyi ki annesi olmuşum, iyi ki Gizem var." dedi.

YORUMLAR
500
Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı 14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi 14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Mevla, Otizm, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement