Cemiyetinin Ünlü İsimleri Masal Diyarı "Noel Pazarları"nı Gezdi

Türkiye'nin en ünlü seyahat yazarı, profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç ve tarihçi Serda Büyükkoyuncu rehberliğinde gerçekleştirilen turda; Sibel Kerimoğlu, Ertuğrul-Fatoş Hataylı,Faruk - Nihal Yöneyman, Gamze Cizreli, Funda Arkas gibi ünlü isimler; Fransa'daki ünlü Colmar, Strazburg, Almanya'daki Heidelberg, Rudesheim, Frankfurt'taki büyülü ve rengarenk Noel Pazarlarını gezdiler.

Cruise Brands Kurucusu Bülent Tatlav'ın mükemmel organizasyonluğunda, Türkiye'nin en ünlü seyahat yazarı, profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç ile tarihçi Serda Büyükkoyuncu rehberliğinde gerçekleşen gezide, cemiyetin ünlü isimleri Avrupa'nın en ünlü "Noel Pazarları"nı gezdiler. Kaysersberg, Colmar, Fransa'nın Noel bas¸kenti kabul edilen Strazburg, 7. yüzyılda kurulan Speyer & Heidelberg, Ren Nehrinin kalbinde yer alan ve üzüm bağları ile meşhur olan Rudesheim, yaşam coşkusu ve eski ile yeniyi birleştiren bir şehir görüntüsüne sahip olan Mainz ve son olarak Frankfurt'u gezen misafirler, kendilerini adeta peri masallarında gibi hissetti.

ÜNLÜ İSİMLER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Beş yıldızlı William Shakespeare Nehir Gemisinde seyahat etmenin doyumsuz tadını yaşayan misafirler, Saffet Emre Tonguç'un masalsı anlatımı ve Serda Büyükkoyuncu'nun sıra dışı tarihsel anlatımıyla, mistik bir yolculuk deneyimi yaşadı. İş dünyasının önemli isimlerinden Ertuğrul Hataylı'nın yeni yaşının da kutlandığı etkinlikte, eşi Fatoş Hataylı başta olmak üzere; Nihal-Faruk Yöneyman, Arzu Aktaş gibi dostlarının katılımıyla keyifli anlar yaşandı. Yakın zamanda Mert Fırat ile evlenen İdil Fırat'ın annesi Sibel Kerimoğlu, Big Chef'lerin patroniçesi Gamze Cizreli ve Funda Arkas gibi isimler, Noel pazarlarında geçirdikleri keyifli anları, fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdiler.

Rekor bir satış ile gerçekleştirilen Noel Pazarları turunu kısa sürede organize eden Cruise Brands Kurucusu Bülent Tatlav, gelen yoğun talep karşısında yepyeni bir geziye hazırlanıyor. 9 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan turda, Noel Pazarları, Prag ve Tuna gezilecek. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu'nun rehberlik edeceği etkinlikte misafirler, iki gece Prag'da konaklayacak, dört gece ise beş yıldızlı Cruise Brands özel gemisi ile seyahat deneyimi yaşayacak. Yedi gün sürecek olan gezi boyunca; Passau, Münih, Melk ve Linz limanlarını ziyaret edilirken, bir tam günde ise Viyana'da konaklama keyfi yaşatılacak.