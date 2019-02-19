Son Dakika Haberleri: Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı

Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı

1 saat önce

BAHARI müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düştü.

Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı, System.String[]
BAHARI müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düştü. Antalya'nın Demre ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı, ana sınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı.

Cemrenin havaya düşmesinin ilk gününde Demre'de güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi.

Havanın ısınmasına en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı.

Minik öğrencilerden Hatice Su Öztürk, "Güneş açtı. Çiçekler açtı. Ben ilkbaharı çok seviyorum" dedi. Öğrencilerden Afra Bozoğlu da "Havalar ısındı. İlkbahar geldi. Ben de ilkbaharı çok seviyorum" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:42 Kaynak: DHA

Antalya, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]