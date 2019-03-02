Son Dakika Haberleri: Cenazeler Ankara'ya Gönderildi

Cenazeler Ankara'ya Gönderildi

56 dakika önce

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı.

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Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ

Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı. 

'BU BİR KAZA DEĞİL'

Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmaların sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Onun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan sonra o taraftarımızı da alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Yardımcısı ve Emniyet Müdürünün morga gelişi

Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlarla görüşme

Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın kazayla ilgili bilgi vermesi

Taraftarlardan detaylar

Cenaze aracından detaylar

Cenaze aracının hareket etmesi

Metin Akyüz'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Ankaragücü, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor
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