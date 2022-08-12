BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Gazze'deki Ağır Kayıplar Karşısında Dehşete Düştü

CENEVRE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Perşembe günü, Gazze'deki son çatışmalarda çocuklar dahil çok sayıda Filistinlinin öldürülmesi ve yaralan ası karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Bachelet, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Çatışmanın seyri sırasında herhangi bir çocuğun zarar görmesi son derece rahatsız edicidir ve bu yıl bu kadar çok çocuğun öldürülmesi ve sakat bırakılmasını vicdanlar kabul etmez" ifadelerini kullandı.

BM insan hakları ofisi Perşembe günü, geçen hafta 5-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen şiddet olaylarında 48 Filistinlinin hayatını kaybettiğini teyit ettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin en az 22'si sivil ve içlerinde 17 çocuk ve 4 kadın bulunuyor.

BM insan hakları ofisinin rakamlarına göre geçen hafta işgal altındaki Filistin topraklarında 19 Filistinli çocuk öldürüldü; böylelikle bu yılın başından bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısı 37'ye yükseldi.

Gazze'de yaşanan son şiddet dalgasına yönelik ateşkese uyulduğunu, ancak Batı Şeria'da gerginliğin halen yüksek olduğunu kaydeden ofis, Batı Şeria'da 9 Ağustos'ta gerçek mermi kullanılması sonucu dört Filistinlinin öldüğünü ve 90 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Bachelet, "Filistin'deki durum son derece kırılgan ve Nablus'takiler gibi olaylar Gazze'de düşmanlıkların daha da körüklenmesi riskini taşıyor. Daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için ateşli silahların uluslararası standartlara tam riayetle kullanılmasının sağlanması da dahil olmak üzere son derece itidalli davranılması şarttır" diye konuştu.