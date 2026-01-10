Cengiz Günay'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Cengiz Günay'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

10.01.2026 10:23
Cengiz Günay, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları inceleyip oy kullandı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Günay, "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in çektiği "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı"karelerini seçen Günay, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

