Roma'yla yolları ayıran Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımı Marsilya2ya transfer olmuştu. Milli futbolcu yeni sezon öncesi gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.
Fransız ekibinin, Benfica'yla oynadığı hazırlık maçında rakibini harika bir çalımla oyundan düşüren Cengiz Ünder, karşılaşamayı izleyenleri mest etti. Marsilya'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüye beğeni yağdı.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti - Son Dakika Spor