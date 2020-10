- Cengiz Ünder: "Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım"

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Cengiz Ünder:

"Milli Takım'da bambaşka bir ortam var"

İSTANBUL - A Milli Takım'ın Leicester forması giyen yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, Sırbistan maçı öncesinde konuştu. Hazır olduğunu ve şans verilmesi durumunda elinden geleni yapacağını söyleyen Ünder, A Milli Takım'da çok iyi bir ortam olduğunu da sözlerini ekledi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Cengiz Ünder, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Form durumuyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ünder, "Leicester'da ilk maçımda sonradan oyuna girdim. Umarım kısa sürede tekrardan formama kavuşurum ve milli takıma da daha hazır dönerim. Her zaman üstüne koyarak gidiyorum. Yarın çok önemli bir maçımız var ve mutlaka kazanmamız gerekiyor. En önemli noktamızın bu olduğunu düşünüyorum" dedi. Rusya karşısındaki formuyla ilgili de konuşan Ünder, "Rusya karşısında sonradan oyuna girdim. Takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için mutluyum. 2 önemli şutumu kaleci çıkardı. Bunun için üzgünüm. İkinci yarıda çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda Zeki'nin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Ama olsun bundan sonraki maçlara bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kötü giden bir performansım olmadı"

Her zaman hazır olduğunu ve iyi çalıştığını söyleyen Cengiz Ünder, "Ne zaman şans gelirse elimden geleni yaparım. Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü giden bir performansım olmadı. Pandemiden önce sürekli oynuyordum ve performansımın kötü gittiği bir dönem olmadı. Her zaman iyi futbol oynamaya çalıştım ve arkadaşlarıma destek verdim. En iyisini yapmak için sahaya çıkıyorum, her zaman iyi olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı pozisyona sokuyorum ve şu anda Leicester'dayım. Her zaman hedeflerimden birisi Premier Lig'de olmaktı. Umarım burada kalıcı olurum ve hayalim olan İngiltere'de uzun süre oynarım" diye konuştu. Uluslar Ligi'yle ilgili de konuşan Cengiz, "Problemlerle ilgili ben konuşmak istemiyorum. Sonuçta hazırlanan bir kural bu. Ben her kampa gelişimde farklı bir motivasyonla geliyorum. Burada çok iyi bir ortam var, arkadaşlık bambaşka seviyede. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.