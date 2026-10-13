Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem - Son Dakika
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Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

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Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem
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Cenk Eren, Aleyna Tilki’nin kendisine selam vermemesine kırıldığını, Mabel Matiz’in ise iletişim talebine asistanı üzerinden yanıt vermesine şaşırdığını anlattı.

Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı programda Aleyna Tilki ve Mabel Matiz ile yaşadığı kırgınlıkları anlattı. Eren, Tilki’nin kendisine selam vermediğini, Matiz’in ise iletişim talebine asistanı aracılığıyla yanıt verdiğini söyledi.

Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem
ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ’YE KIRILDIĞINI ANLATTI

Serhat Tekin’in programına konuk olan Eren, kariyerinin ilk dönemlerinde destek verdiği Aleyna Tilki’nin bir televizyon çekiminde kendisine selam vermemesine kırıldığını belirtti. Şarkıcı, buna rağmen Tilki’nin yeteneğine olan inancını koruduğunu ifade etti.

Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem
MABEL MATİZ

MABEL MATİZ’İN YANITINA ŞAŞIRDI

Üst kat komşusu Mabel Matiz ile ilgili bir anısını da paylaşan Eren, Ajda Pekkan’ın şarkı talebi üzerine Matiz ile iletişim kurmak istediğini anlattı. Eren, Matiz’in doğrudan dönüş yapmak yerine asistanı üzerinden yanıt vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Aleyna TilkiAjda PekkanMabel MatizCenk ErenMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem - Son Dakika
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