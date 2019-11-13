Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı
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Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı

6 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.


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Şenol Güneş, Cenk Tosun, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:38 
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