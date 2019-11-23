Son Dakika Haberleri: "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine İzmir'de özel gala
Son Dakika Magazin 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmine İzmir'de özel gala - Son Dakika Magazin

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine İzmir'de özel gala

6 saat önce

Türk sinemasında merakla beklenen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin İzmir galası, Optimum AVM'de gerçekleşecek ve film ekibi ziyaretçilerle söyleşinin ardından filmi birlikte izleyecek.

Türk sinemasında merakla beklenen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin İzmir galası, Optimum AVM'de gerçekleşecek ve film ekibi ziyaretçilerle söyleşinin ardından filmi birlikte izleyecek.


Türk spor tarihine damgasını vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, İzmir Optimum'da sinemaseverler ile buluşacak. Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin İzmir özel gösterimi, 24 Kasım Pazar günü saat 18.00'de gerçekleşecek. Film ekibi, gösterim öncesinde ise saat 17.30'da ziyaretçilerle söyleşide buluşacak.


2017 yılında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin özel gösterimine başrol oyuncular; Hayat Van Eck, Yetkin Dikiciler; yapımcı Mustafa Uslu ile yönetmen Özer Fevzioğlu da katılacak. - İZMİR

Naim Süleymanoğlu, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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