Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de park halindeki kamyonetin içinden cep telefonunu çalan hırsız Küçükyalı Polis Merkezi ekiplerince yakalandı. Gündüz saatlerinde meydana gelen hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüpheliyi tespit etti.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında camı açık olarak park edilen bir kamyoneti fark eden Arif A. isimli şüpheli, önce kamyonetin etrafında geziyor, sonrasında ise camdan kolunu soktuğu kapıyı açıp cep telefonunu çalıyor. Kamyonetten indiği sırada ayağı sendeleyerek düşen Arif A.'nın daha önceden hırsızlık konularından birçok sabıkası olduğu tespit edildi. Görüntüleri büyük bir titizlikle inceleyen polis ekipleri hırsızlık konusuna karışan kişiyi çok kısa bir sürede yakalayarak adli makamlara teslim etti.

(Hanifi Bayar/İHA)