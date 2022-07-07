Cep telefonu tartışmasında kan döküldü! Kanlar içinde kalan adam kendisine tampon yaptı - Son Dakika
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Cep telefonu tartışmasında kan döküldü! Kanlar içinde kalan adam kendisine tampon yaptı

07.07.2022 13:36

Antalya'da iki kişi arasında çıkan cep telefonu tartışması kan dökülerek bitti. Bıçaklanan ve kanlar içinde kalan adam, kendisine tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Antalya'da Veysi O., soy ismi öğrenilemeyen Gökhan isimli arkadaşıyla karşılaştı. İkili cep telefonu yüzünden tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Gökhan isimli şahıs, Veysi O.'yu göğsünden ve sırtından bıçaklayıp kaçtı.

KENDİNE TAMPON YAPTI

Veysi O.'nun kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şans eseri bölgede ulunan paramedik tarafından sırtına ve göğsüne tampon yapılan yaralı adam, tişörtüyle göğsüne yapılan tamponu eliyle bastırıp sağlık ekiplerini bekledi.

BİLİNCİNİ KAYBETMEMESİ İÇİN KONUŞTURULDU

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve vatandaşlar yaralı şahsın bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturdu. Şüpheliden aldığı bıçağın da yanında olduğu görülen Veysi O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu tartışmasında kan döküldü! Kanlar içinde kalan adam kendisine tampon yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cep telefonu tartışmasında kan döküldü! Kanlar içinde kalan adam kendisine tampon yaptı - Son Dakika
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