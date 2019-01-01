Cerablus'ta Terör Mevzilerinden Açılan Taciz Ateşi Sonrasında Öso Birliklerinin Kontrol Amaçlı...
58 dakika önce
Suriye - Cerablus'ta terör mevzilerinden açılan taciz ateşi sonrasında ÖSO birliklerinin kontrol amaçlı devriye görüntüleri(Tür: Yurt)
Suriye
- Cerablus
'ta terör mevzilerinden açılan taciz ateşi sonrasında ÖSO birliklerinin kontrol amaçlı devriye görüntüleri
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:05 Kaynak: DHA
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