Son Dakika Haberleri: - Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua
Son Dakika Güncel - Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua

- Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua

10 dakika önce

- Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için duaCERABLUS - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusu için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Cerablus'taki camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.

- Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua

CERABLUS - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusu için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Cerablus'taki camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon kapsamında karadan da ilerleyen Türk ve Suriye Milli Ordusu askerlerine sivillerden de destek geliyor. Cerablus'ta bulunan camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.

- Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua

Cerablus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da Milli Ordu'yu karşılarında gören YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı!
Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 23:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]