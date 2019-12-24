Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi

6 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve tutuklandıktan sonra Van'a gönderilen Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi, System.String[]

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve tutuklandıktan sonra Van'a gönderilen Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmanın ardından Özgür Arduç için ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi. Dünkü mahkeme kararının ardından Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürüldü.

(İHA)

Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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