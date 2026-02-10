Sırrı Süreyya Önder\'in Kızından Çağrı: Vereceğim mail adresine babamla ilgili anınızı yazar mısınız?

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babasıyla ilgili anıları ve düşünceleri olanlardan kendisine ulaşmalarını istedi.

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Yurttaşlardan babasıyla bir anısını veya Önder hakkında söylemek istediklerini kendisine iletilmesini isteyen Önder Kandemir, isteğinin nedenini de daha sonra açıklayacağını belirtti.

Önder Kandemir, çağrısında şunları kaydetti: "Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizden bir ricam olacak. Vereceğim mail adresine babamla ilgili varsa bir anınızı veya söylemek istediklerinizi yazar mısınız? Belki sokakta karşılaşmışsınızdır, belki hayatınızda bir etkisi olmuştur, kim bilir? Mailinize adınızı soyadınızı ve telefon numaranızı eklerseniz de ayrıca sevinirim. Neden diye sormayın sonra anlatırım : ) Mail adresi: [email protected]"