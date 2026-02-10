Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Çağrı: Vereceğim mail adresine babamla ilgili anınızı yazar mısınız? - Son Dakika
10.02.2026 18:07
Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, "Sizden bir ricam olacak. Vereceğim mail adresine babamla ilgili varsa bir anınızı veya söylemek istediklerinizi yazar mısınız?" talebinde bulunarak, mail adresini paylaştı. Önder Kandemir, talebinin nedenini ise daha sonra açıklayacağını belirtti.

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babasıyla ilgili anıları ve düşünceleri olanlardan kendisine ulaşmalarını istedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZI ÇAĞRIDA BULUNDU

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Yurttaşlardan babasıyla bir anısını veya Önder hakkında söylemek istediklerini kendisine iletilmesini isteyen Önder Kandemir, isteğinin nedenini de daha sonra açıklayacağını belirtti.

MAİL ADRESİNİ PAYLAŞTI

Önder Kandemir, çağrısında şunları kaydetti: "Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizden bir ricam olacak. Vereceğim mail adresine babamla ilgili varsa bir anınızı veya söylemek istediklerinizi yazar mısınız? Belki sokakta karşılaşmışsınızdır, belki hayatınızda bir etkisi olmuştur, kim bilir? Mailinize adınızı soyadınızı ve telefon numaranızı eklerseniz de ayrıca sevinirim. Neden diye sormayın sonra anlatırım : ) Mail adresi: [email protected]"

Kaynak: ANKA

