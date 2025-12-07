Ceren Özdemir Anma Töreni

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'da, 4 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir düzenlenen törenle anıldı. Güzel Ordu Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal, "Ceren, aramızdan koparıldığında yalnızca bir hayat sönmedi; bir toplumun vicdanı derinden yaralandı. Onu kaybetmek bize bir şey öğretti: Kadınların özgürce ve güven içinde yaşayabilmesi bu ülkenin temel bir sorumluluğudur" dedi.

Ordu'da, 4 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir bir kez daha anıldı.

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı'nın çağrısıyla gerçekleştirilen anma yürüyüşü, 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayarak Köprübaşı'nda bulunan Ceren Özdemir Meydanı'nda son buldu.

Anma programı buradaki basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Güzel Ordu Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal yaptı.

Köksal konuşmasına, "Bugün burada, doğum gününde 'İyi ki doğdun Ceren' demek için toplandık. Ama aynı zamanda bir genç kadının yarım kalan hayatını, hayallerini ve bize bıraktığı izleri hatırlamak için buradayız" sözleriyle başladı.

Ceren Özdemir'in yaşamından kesitler aktaran Köksal, onun sadece bir balerin değil, aynı zamanda üniversite öğrencisi, kız kardeş ve evlat olduğunu vurguladı. Köksal, Ceren'in sanat tutkusuyla çevresine ışık saçtığını belirterek, "Ceren, aramızdan koparıldığında yalnızca bir hayat sönmedi, bir toplumun vicdanı derinden yaralandı. Onu kaybetmek bize bir şey öğretti: Kadınların özgürce ve güven içinde yaşayabilmesi bu ülkenin temel bir sorumluluğudur" dedi.

Köksal, Ceren'in adını yaşatmaya devam ettiklerini, özellikle verilen burslarla genç kadınların sanat yolculuklarına destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmasını duygusal sözlerle tamamlayan Köksal, "İyi ki doğdun Ceren. İyi ki bu dünyaya gelip kalbimize iz bıraktın. Ruhun ışık olsun, biz seni hep yaşatacağız" dedi.