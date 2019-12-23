Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8) - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8)

6 saat önce

ARA KARAR AÇIKLANDIOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8), System.String[]

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen boraların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2019'a erteledi.


Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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