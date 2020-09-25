Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı - Son Dakika

Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı

Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatı, 300 sayfalık kitap haline geldi Kitaptan elde edilen gelir, Ceren'in okuduğu okul ve bölümdeki kız öğrencilere burs olarak sağlanacak Ordu'da, evinin önünde doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak...

Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatı, 300 sayfalık kitap haline geldi

Kitaptan elde edilen gelir, Ceren'in okuduğu okul ve bölümdeki kız öğrencilere burs olarak sağlanacak

ORDU - Ordu'da, evinin önünde doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı. Ordulu yazar Birol Öztürk tarafından yazılan kitaptan elde edilen gelir, Ceren'in eğitim gördüğü bölümdeki kız öğrencilere burs olarak verilecek.

Ordu'da 3 Aralık 2019 tarihinde evine gireceği esnada cezaevi firarisi katil Özgür Arduç tarafından, doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatı kitaba dönüştü. Ordulu Yazar Birol Öztürk tarafından 6 aylık bir süre zarfında hazırlanan 300 sayfalık kitabın demoları hazırlanarak, sınırlı sayıda bastırıldı. Mizanpajı yapılıp baskıya hazır hale geldikten sonra satışa sunulacak olan kitabın geliri ise, Ceren Özdemir'in eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki kız öğrencilere burs olarak verilecek.

"Ceren hakkında albüm düşünürken ortaya kocaman bir kitap çıktı"

Yazar Birol Öztürk, Ceren Özdemir'in öldürülmesinin tüm Türkiye'de tepkilere yol açtığını ifade ederek, 20 yaşındaki bir gencin unutulup gitmesine gönlünün razı olmadığını ifade etti. Öztürk, "Çok üzücü bir durum, Ordu'da günlerce anma etkinlikleri yapıldı. 20 yaşındaki bu çocuğun unutulup gitmesine gönlüm razı olmadı. 'Ne yapabilirim' diye düşündüm, zaten yapabildiğim tek şey yazabilmek. Aile ile iletişime geçtim, onlar da çok iyi davrandılar ve evlerini açtılar. Ceren'in odasına girip eşyalarına dokundum. Ceren hakkında albüm olacağını düşündüğüm kitap, kocaman bir kitap oldu. Çok yönlü bir çocukmuş, bale, tiyatro, şiir, 3 enstrüman çalıyor, yabancı dilleri öğreniyor. Arkadaşları tarafından da sevilen bir çocuktu" dedi.

"Kitaptan elde edilen gelir, kız öğrencilere burs olarak geri dönecek"

"Ben, Ceren Özdemir diye başladığım kitabı, bir sanatçının hayatını araştırdım diye bitirdim, gerçekten gelecek vadeden, kendisini hazırlayan bir çocuktu" diyen Yazar Birol Öztürk, "Ceren'in yazılması üzün sürdü. Hazırlanması ve yazımı yaklaşık 6 ay sürdü. Sonrasında kitabı nerede bastıralım diye düşünürken, İstanbul'da faaliyet gösteren Güzel Ordu Derneği aile ile iletişime geçti. Dernek bünyesinde Ceren Özdemir fonu oluşturulmuş ve bu fon ile Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki kız öğrencilere burs vereceklermiş. Bize kitabı yayınlayabileceklerini ve gelirinin de bu fona aktarılarak, öğrencilere burs olarak döneceğini söylediler ve ben de peşinen kabul ettim. Kitabın mizanpajı yapılıp, baskıya hazır hale geldikten sonra yayınlanacak ve geliri tamamen bu fona kalacak" ifadelerine yer verdi.

Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı
Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı
Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı
Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı

Ceren Özdemir, BİROL ÖZTÜRK, Doğum, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in hayatı kaleme alındı - Son Dakika

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