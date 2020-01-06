Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Son Dakika

Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in mezar taşına, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in mezar taşına, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, Ulubey ilçesine bağlı Kumarlar Mahallesi'nde defnedilen kızlarının mezarını yaptırdı.

Granit mermerden yaptırılan mezar taşının ön yüzüne, Ceren Özdemir'in doğum ve ölüm tarihleri ile anne-baba adı yazılarak bir de fotoğrafı konuldu.

Mezar taşının arka yüzüne ise 20 yaşındaki Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğumun meselesi." paylaşımı yazıldı.

Baba Yılmaz Özdemir ise kendi sosyal medya hesabında, Ceren'in mezarına ait fotoğraflar ile "Prensesimin bedeni istirahatgahını geçireceği mekanı Allah'ın izniyle hazır." sözlerini paylaştı.

Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı
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