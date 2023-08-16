Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Elektrikli Süpürge Kablosuyla Boğularak Öldürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu bir kişi kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I. (26) Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ü.I. gözaltına alınırken, olayın yaşandığı eve kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.