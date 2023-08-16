Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Elektrikli Süpürge Kablosuyla Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Elektrikli Süpürge Kablosuyla Boğularak Öldürüldü

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:04

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde çıkan tartışma sonucu bir kişi, kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu bir kişi kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I. (26) Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ü.I. gözaltına alınırken, olayın yaşandığı eve kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çerkezköy, Adli Tıp, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Elektrikli Süpürge Kablosuyla Boğularak Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Antalya'da Yüksek Nem Bulutları Hava Trafiğini Etkiledi
13:39 Antalya'yı kaplayan nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi
13:14 İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Hesaplamanın sonuçları keyifleri kaçıracak
13:11 İstanbulların keyfini kaçıran hesaplama! Megakentin yalnızca 61 günlük suyu kaldı
13:01 Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi
12:55 Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi
12:54 Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi
12:45 Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisini ifşa edip ateş püskürdü: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim
12:41 Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Açık liselere giriş zorlaşacak
12:37 Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Açık liselere giriş zorlaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 14:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Tartışma Sonucu Kadın Elektrikli Süpürge Kablosuyla Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement