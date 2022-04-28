Çerkezköy Kaymakamı Duru, ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Duru, öğle namazını Kızılpınar Atatürk Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı.

Ardından caminin bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Duru, sorun ve talepleri dinledi.

Duru, yaptığı açıklamada, bir taraftan Trakya'nın en güzide ilçesi Çerkezköy'e hizmet ederken bir taraftan da devlet-millet kaynaşmasına en yüksek düzeyde katkı sağlamak amacıyla her fırsatta esnaf, firmalar, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Bu kapsamda Müftü İdris Çatmakaş, Muhtar Nihat Malkoç ve vatandaşlar ile öğle namazını eda ettiklerini belirten Duru, "Mübarek Kadir Gece'sini kutlayıp onlarla sohbet ettik. Daha sonra mahallemizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Taleplerinin ve sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağımızı, ilgili ve sorumlu kurumlara ileteceğimizi ifade ettik. Değerli muhtarımızın ve hemşehrilerimin misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.