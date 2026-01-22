Çermik Devlet Hastanesi'ne Anne Dostu Unvanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çermik Devlet Hastanesi'ne Anne Dostu Unvanı

Çermik Devlet Hastanesi\'ne Anne Dostu Unvanı
22.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını kazandı. Sağlık hizmetleri başarıyla değerlendirildi.

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Çermik Devlet Hastanesi'nin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Asiltürk, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Hastane, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çermik Devlet Hastanesi'ne Anne Dostu Unvanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:10:13. #7.11#
SON DAKİKA: Çermik Devlet Hastanesi'ne Anne Dostu Unvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.