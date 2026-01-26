Çermik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çermik-Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
