Ces 2019 #13 - Konsol Pc: Msı Trident 3 Arctic
1 saat önce
MSI konsol boyutundaki mini bilgisayarı Trident 3 Arctic modelini sergiledi.
MSI
konsol boyutundaki mini bilgisayarı Trident 3 Arctic
modelini sergiledi. CES 2019'da yeni RTX 2060 ekran kartı ve 9. Nesil Intel
işlemci ile güncel donanımları barındıran Trident 3 Arctic fuarda ilgi çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: Youtube
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