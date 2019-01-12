Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #13 - Konsol Pc: Msı Trident 3 Arctic

Ces 2019 #13 - Konsol Pc: Msı Trident 3 Arctic

1 saat önce

MSI konsol boyutundaki mini bilgisayarı Trident 3 Arctic modelini sergiledi.

MSI konsol boyutundaki mini bilgisayarı Trident 3 Arctic modelini sergiledi. CES 2019'da yeni RTX 2060 ekran kartı ve 9. Nesil Intel işlemci ile güncel donanımları barındıran Trident 3 Arctic fuarda ilgi çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: Youtube

MSI, Arctic, Genel
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