Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor

Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

6 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen BaltacıCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Lazar (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Lazar (Dk. 59 Gomis), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş, Gimbert, Akabueze (Dk. 90 Yunus Emre Gedik)


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Emrah Başsan (Dk. 90 Abdulcebrail Akbulut), Batuhan Artarslan, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Obertan, Mehmet Murat Uçar, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ba), Hasan Ayaroğlu (Dk. 67 Rashad Muhammed), Oltan Karakullukçu


Goller: Dk. 62 Alaaddin Okumuş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 79 Oltan Karakullukçu, Dk. 82 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Sarı kartlar: Dk. 28 Oltan Karakullukçu, Dk. 45 1 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 İbrahim Akdağ, Dk. 86 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Gomis, Dk. 79 Burak Öğür (Cesar Grup Ümraniyespor)


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Hakan Ceylan, Ümraniye, Taşdelen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:57 
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