25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
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25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2)

07.08.2022 22:04
25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2)

CESETLERDEN BİRİ BULUNDU Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan ve öldürülüp gömüldükleri belirlenen 2 kişinin cesetlerini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı.

CESETLERDEN BİRİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan ve öldürülüp gömüldükleri belirlenen 2 kişinin cesetlerini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı. İş makinesi, toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı. Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarına ara vererek olay yerinden ayrıldı. Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının yarın sabah devam edeceği öğrenildi.


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Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı; kazı çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
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