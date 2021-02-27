Çeşit çeşit sabun; hem hijyen hem sağlık - Son Dakika

Çeşit çeşit sabun; hem hijyen hem sağlık

27.02.2021 07:32
Çeşit çeşit sabun; hem hijyen hem sağlık, System.String[]

Ellerin sık yıkanması deri kuruluğuna ve buna bağlı tırnak mantarına yol açarken dezenfektanlar içerdikleri kimyasallar nedeniyle tahrişe ve hatta alerjik el egzemasına neden olabiliyor.

Ellerin sık yıkanması deri kuruluğuna ve buna bağlı tırnak mantarına yol açarken dezenfektanlar içerdikleri kimyasallar nedeniyle tahrişe ve hatta alerjik el egzemasına neden olabiliyor. Bu gibi problemleri engellemek için ellerimizi yıkarken kullandığımız sabunlara ve içeriklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Radika Aromaterapi'nin kurucularından aromaterapist Derya Acar ve dermatolog Dr. Selma Salman'a sabun seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini sorduk.

KASTİL SABUNA İLGİ ARTTI

Radika Aromaterapi'nin kurucularından aromaterapist Derya Acar

Sabun ya da dezenfektan kullanmak virüsten korunmak için oldukça etkili ancak doğru sabun tercihi yapılmadığı zaman ellerin yağ dengesi bozuluyor. Yanlış sabun kullanmaya devam ettikçe ellerde kuruma, çatlama ve hatta egzama gibi hastalıklar baş gösteriyor. Bu sorunlardan korunmak için binlerce yıllık, geleneksel yöntemlerle üretilen zeytinyağı sabunlarından kastil sabunu cilde zarar vermek bir yana fayda sağlayarak en büyük kurtarıcımız oluyor. Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri bakımından çok zengin bir madde olduğundan, epidermisteki nemin yenilenmesine yardımcı oluyor.

İçeriğindeki A ve E vitaminleri gibi antioksidanlarla cildin nefes almasını sağlarken ölü deri hücrelerinin doğal olarak atılmasını destekliyor.

Kastil sabunları yaşlanmayı geciktiren, nemlenmeyi destekleyen yapısıyla düzenli kullanımlarda sabunlardan doğan tüm şikayetlere son veriyor. Özellikle pandemiyle birlikte kastil sabunlarına olan talep arttı.

Sabunları iki ana gruba ayırabiliriz: Endüstriyel ve doğal sabunlar. Endüstriyel sabunların kolay köpürmesi için kullanılan titanyum dioksit ya da tetrasodium EDTA gibi katkı maddeleri onları zararlı hale getiriyor. Bu sabunlara deterjan gözüyle bile bakabiliriz. En zararlı maddelerden olan parfümler sabunlarda sürfaktanlar ve diğer katkı maddelerinin kötü kokularını gizlemek ve maskelemek için kullanılır. Lavanta, çiçek, hanımeli, yabangülü vb. isimlerle adlandırılan kokuların elde edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerin yüzde 90'ı petrolden üretilen sentetik maddeler. Ayrıca hayvansal yağlarla üretilmiş sabunlar da cildimiz için iyi sonuçlar vermiyor.

Doğal sabunlarsa zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, hintyağı gibi bitkisel yağlardan üretilir. Genelde içeriğinde parfüme yer verilmez. Örneğin biz sabunlarımızı uçucu yağlarla kokulandırıyoruz. Böylelikle doğal yağların iyileştirici gücüne uçucu yağların etkilerini de eklemiş oluyoruz.

TIRNAKLARDA MANTAR ENFEKSİYONUNA DİKKAT

Uzman dermatolog Dr. Selma Salman

Sıvı sabunların yerine cilt pH dengesine daha uygun olan kalıp sabun kullanılmalı. Eğer sıvı sabun kullanmak istiyorsak eczanelerde satılan dermatolog onaylı dermokozmetik ürünleri tercih etmeliyiz. Bu sabunlar kokusuz yani parfümsüz ve renksiz olmalı. Her el yıkamadan sonra yağ bazlı, kokusuz pomat veya merhem formunda nemlendiriciler (saf vazelin gibi) veya bariyer kremler kullanılmalı. Kolonya, ıslak mendil, dezenfektan gibi ürünleri sabunla elimizi yıkayamayacak durumdaysak kullanmalıyız. Her zaman ilk tercihimiz sabunla el yıkamak olmalı.

Eller sert şekilde yıkanmamalı, suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz. Kuru ve soğuk kış aylarında eldiven takmak da el sağlımız için önemli. Sık el yıkamak bir süre sonra derinin koruyucu bariyerini bozar, elde kuruluk ve çatlamalar oluşmaya başlar. Bunun sonucunda da el egzaması dediğimiz el üzerinde kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık gelişir. Elimizde gelişen çatlaklar enfeksiyonlar için giriş kapısı oluşturabilir. Tırnak etrafındaki deride, dolama gibi bakteriyel ya da siğil gibi viral enfeksiyonlar gelişebilir, tırnaklarda mantar enfeksiyonu oluşabilir.

Valerie Dayan

Gazeteci, güzellik uzmanı

Etem Ruhi sabun seti zeytinyağıyla üretilmiş, el yapımı üç parçadan oluşuyor. 90 lira.

Byredo el sabunlarının cildi yumuşatmasının ve nemlendirmesinin nedeni içerisindeki gliserin ve shea yağı. 240 lira.

Zeytune Farm el yapımı zeytinyağı özlü sabun, lavanta uçucu yağı içeriyor. Kantaron yağı sayesinde de cildi yatıştırıyor. Hassas ciltlere uygun. 70 lira.

Abtira Garden Olive kastil sabunu sadece zeytinyağından yapılmış. İçeriğinde gözenekleri tıkayan hiçbir komodojenik yağ bulunmuyor. 50 lira.

Neslişah Şatıroğlu Hürriyet Ekler stil yazarı

Doğal içerikli ürünleriyle Misbahçe'de el yapımı, tamamen doğal farklı kokulu ve içeriklere sahip ürünler bulabilirsiniz. 30 lira.

Yves Rocher'nin lavantalı, böğürtlenli ve Hindistan cevizli sabunları kokusuyla cezbediyor. 19 lira.

Atelier Rebul'da katı ve sıvı sabun çeşitleri mevcut. Yeşil çaylı olanı antioksidan özelliğiyle cildi besliyor. 40 lira.

Bade Natural'da farklı ihtiyaçlarınız için tasarlanmış birçok çeşit bulmanız mümkün. Peeling etkili sabun 19 lira.

Çeşit çeşit sabun; hem hijyen hem sağlık

Derya Acar, Zeytinyağı, Lavanta, Mantar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çeşit çeşit sabun; hem hijyen hem sağlık - Son Dakika Magazin


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