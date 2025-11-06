Çeşme Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: Hijyen ve Güvenli Alışveriş Önceliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çeşme Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: Hijyen ve Güvenli Alışveriş Önceliği

06.11.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki okul kantini ve marketlerde tüketim tarihi geçmiş ürünler, fiyat uyuşmazlıkları ve hijyen koşulları için denetimler yaparak yasal işlemler başlattı. Denetimlerin sağlıklı gıda erişimi sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantini ve marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar ve hijyen koşulları inceleniyor.

Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

Ekipler tarafından marketlerde yapılan denetimlerde, özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünler, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar ve hijyen koşulları incelendi. Market denetimlerinin yanı sıra, zabıta ekiplerinin koordinesinde gıda mühendisleri eşliğinde ilkokul ve lise düzeyindeki okul kantinlerinde de kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Mevzuata aykırı durumlara ilişkin yasal işlemler başlatıldı

Denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin sağlanması, hijyen kurallarına uygunluk ve yasal mevzuata tam uyum konularında hassasiyetle hareket edildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlara ilişkin yasal işlemler başlatıldı.

Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin toplum sağlığını korumak amacıyla düzenli ve sürekli olarakdevam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşması önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilçemiz genelinde sürdürülen kontroller artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, Alışveriş, belediye, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: Hijyen ve Güvenli Alışveriş Önceliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa’nın açık olmamasından kaynaklanıyor Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor
Premier Lig yıldızına silahlı tehdit Premier Lig yıldızına silahlı tehdit
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
10:59
Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 11:53:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: Hijyen ve Güvenli Alışveriş Önceliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.