Çeşme Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: Hijyen ve Güvenli Alışveriş Önceliği

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantini ve marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar ve hijyen koşulları inceleniyor.

Ekipler tarafından marketlerde yapılan denetimlerde, özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünler, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar ve hijyen koşulları incelendi. Market denetimlerinin yanı sıra, zabıta ekiplerinin koordinesinde gıda mühendisleri eşliğinde ilkokul ve lise düzeyindeki okul kantinlerinde de kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Mevzuata aykırı durumlara ilişkin yasal işlemler başlatıldı

Denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin sağlanması, hijyen kurallarına uygunluk ve yasal mevzuata tam uyum konularında hassasiyetle hareket edildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlara ilişkin yasal işlemler başlatıldı.

Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin toplum sağlığını korumak amacıyla düzenli ve sürekli olarakdevam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşması önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilçemiz genelinde sürdürülen kontroller artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.