Çeşme Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri İçin Son Hatırlatma

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, vatandaşların 2025 yılı emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vergilerini zamanında ödemek isteyen vatandaşların, https://ebelediye.cesme.bel.tr/adresi üzerinden online olarak ya da Çeşme Belediye Binası ve Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda bulunan veznelerden kolaylıkla ödeme yapabilecekleri belirtildi.

Belediye yetkilileri, vergilerin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde gecikme faizlerinin uygulanacağına dikkati çekerek, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.