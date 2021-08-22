Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada (2) - Son Dakika

3 GÖZALTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünün önünde çıkan ve 33 yaşındaki Alpay Kalyon'un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili F.B., M.T. ve O.G. şüpheli olarak gözaltına aldı. Cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Kalyon'un olay günü eşi ve 1'i kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne geldikleri öğrenildi. İddiaya göre, bir ara dışarı çıkan yanındaki erkek arkadaşının hemen bitişikteki gece kulübünün önünde bir kadının darp eden kişileri uyarması üzerine kavga çıktığı, Kalyon'un da kavgaya dahil olduğu ve bıçaklanarak ölürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, Kalyon'un cenazesi Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,