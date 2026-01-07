Çeşme'de cinayet davasında ceza kararı - Son Dakika
Çeşme'de cinayet davasında ceza kararı

07.01.2026 19:16
3 kişinin öldüğü olayda sanıklara müebbet ve hapis cezaları verildi, karar sonrası tepkiler yükseldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 yıl önce 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıklara müebbet ve 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Batuhan Başar, Oytun Akgün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Ömür Özkan ise duruşmaya gelmedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Söz verilen maktulün yakınları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı geçen celse sunduğu mütalaayı yineledi.

Son sözleri sorulan Başar'ın pişman olduğunu söylediği sırada maktulün yakınları tepki gösterdi.

Maktul Demir'in babası Medeni Demir, tepkilerinin artması üzerine salondan çıkarıldı.

Savunma yapan Akgün ise bölgeye iki tarafı barıştırmak için gittiğini, ailesinin de perişan olduğunu söyledi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Başar'ı, 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet ile 18 yıl, 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 ve 14'er yıl, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 70 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği tutuklu sanık Akgün'ü tahliye etti. Tutuksuz sanık Özkan ise tüm suçlardan beraat etti.

Maktul yakınları kararın ardından tepki gösterdi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetmiş, A.M. yaralanmış, çalılıklara atlayan A.D. ise yaralanmamıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Akgün ve Özkan polise teslim olmuş, Başar da polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başar hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla, sanıklar Akgün ve Özkan hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Çeşme, Suç, Son Dakika

