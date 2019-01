Çeşme'de Sömestr Tatili Yoğunluğu

15 günlük sömestr tatilinin başlamasıyla turizm cenneti İzmir 'in Çeşme ilçesi, yine en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri oldu.Çeşme'de kış aylarında açık olan otellerde doluluk oranı hızla artarken, havanın güzel olmasını fırsat bilen tatilciler Çeşme ve Alaçatı çarşısını ve kafeleri hareketlendirdiler. Okulların tatil olmasıyla aileler çocukları ile birlikte Çeşme'ye akın etti. Bazı şirketlerin yıllık toplantılarını sömestr tatiline denk getirmesi otellerdeki hareketliliği daha da artırdı. Turistik otellere yerleşen tatilciler, otellerin çocuklar için özel olarak hazırladıkları aktivitelerle çocuklarının eğlenmesini fırsat bilirken, otellerde termal keyfi yaşamaya başladılar.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Çeşme'de güzel bir hafta sonunda sömestr tatiline başlandığını belirterek, "Sömestr tatili sonuna kadar da havalar güzel geçerse var olan hareketlilik daha da fazlalaşır. Çeşme'de sömestr tatilinde doluluk her yıl yüzde 60'ın altına düşmez. Bu yıl da yüzde 60'ın altında beklemiyoruz. Sömestr tatili daha başlamadan yüzde 40 doluluğa ulaşmıştık. Sömestr tatili boyunca doluluk, üzerine koyarak artacak. Çeşme özellikli ve farklı bir yer. Havasıyla, gezilecek yerleri ile tarihi eserleri ile doya doya tatil yapılacak bir yer. Çeşme, sadece yazın kum, deniz, güneş değildir. Kış aylarında, 15 günde gezemeyeceğiniz kadar geniş bir destinasyon. Bu 15 günlük tatil süresince yazın sinyallerini alabileceğiz diye düşünüyorum. Çeşme otelleri olarak misafirlerimizin daha güzel bir tatil yapabilmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Kış aylarında açık olan otellerimizin hepsi, personel anlamında, misafirlerini en iyi şekilde ağırlama anlamında hazır durumda. Umuyorum ki doluluk, sömestr tatili ile sınırlı kalmaz" diye konuştu."Çeşme her şeyiyle kendine münhasır bir destinasyon"Çeşme için en önemli projelerden birisinin olan Termal Kür Merkezinin tamamlanmasıyla iç ve dış pazarda büyük bir artış yaşanacağını vurgulayan Belge, "Termal Kür Merkezinin devreye girmesinin ardından Çeşme turizminde 6-7 aylardan bahseder hale geleceğiz. Hep söylüyorum iç pazar ne kadar önemliyse, dış pazar da o kadar önemli. 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 15'lerden yüzde 25'lere çıktık. Şimdi sömestr tatili nedeniyle iç pazarımız hareketlendi. Sömestr dışında sezona kadar da bütün otellerimizde mevcut olan termal ile hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Yapılan araştırmalara göre Çeşme'nin termali hiçbir yerde yok. Sömestr tatili için gelen misafirlerimiz de özellikle SPA'yı ve SPA alanlarını tercih ediyorlar. Ayrıca bugün de gördüğünüz gibi dışarıda harika bir hava var. Misafirlerimiz istedikleri gibi yürüyüş yapabiliyor ve alışverişe çıkabiliyor. Yani Çeşme her şeyiyle kendine münhasır bir destinasyon" dedi. - İZMİR