Çeşme'de tedbirlere uyulmayan 5 işletme daha kapatıldı - Son Dakika

Çeşme'de tedbirlere uyulmayan 5 işletme daha kapatıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 5 işletme, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenip, 15 gün süreyle hizmete kapatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 5 işletme, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenip, 15 gün süreyle hizmete kapatıldı. Çeşme'nin gözde turizm beldesi Alaçatı'daki aralarında restoran, bar ve beach clubların bulunduğu işletmelerde, dün denetim yapıldı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenen ünlü 5 işletmenin faaliyeti 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi. İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, geçen 3 Ağustos'ta 6 eğlence mekanı da aynı nedenle kapatılmıştı. Böylelikle kapatılan mekanların sayısı 11'e çıktı.



Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:39

Kaynak: DHA

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