ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ - Son Dakika

İZMİR'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünde inşası devam eden 4 büfe, ilçe halkının ve tarih tutkunlarının tepkisine neden oldu. Yaklaşık 4 yıldır Çeşme'de yaşayan oyuncu Salih Güney de, "Bu kadar önemli bir kalenin önüne 4 tane ucube yapılamaz. Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. İlgili yerlere gerekli şikayetlerde bulunduk" dedi. Çeşme Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kaçak yapılar tarafından işgal edilen Cumhuriyet Meydanı'nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti. Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran'a kadar bitirilmesi planlandı. Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan projenin ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi'nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı. Çeşmeliler, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi.

'KALEDE TAŞ BİLE OYNAMAMIŞ'

Yaklaşık 4 yıldır Çeşme'de yaşayan oyuncu Salih Güney de kale önüne yapılan büfeleri 'ucube' olarak niteleyerek şöyle konuştu:

"1508 yılında 2'nci Bayezid, yani Yavuz Sultan Selim'in babası bu muhteşem kaleyi yapıyor. Üzerinden 514 yıl geçmesine rağmen bu kalede henüz bir taş bile oynamamış. Burası bir ibadethane gibi, tarihi bir doku. 300 metre ileride 'Bağlararası' olarak bilinen tarihi bir şarap imalathanesi var. Termal sularımız var. Doğal olarak tanrı her şeyi yaratmış ve bize hediye etmiş. Bu kadar önemli bir bölgeye, böyle bir şey yapılabilmesini akıl mantık almaz."

'ÇEŞMELİLER OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Güney, konuyla ilgili olarak birçok arkeolog, milletvekili ve belediye başkanıyla görüştüğünü ve kale önünden fotoğraflar yolladığını belirterek, "Böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu anlattım. Bu kadar önemli bir kalenin önüne 4 tane ucube yapılamaz. Burası, yaklaşık 2 dönümlük bir arazi, bunları git başka yerlere koy. Kalenin önünde ne işi var. Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. Böyle bir ucubeyi kabul edemeyiz. Dolayısıyla, Çeşmeliler olarak çok üzgünüz ve isyan halindeyiz, bunun yıkılması için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Herkes bunu görünce şaşırıyor, tuvalet yapıldığını zannediyor. Yabancı turistler de şaşırıyor. Bu konuyla alakalı bütün şikayetleri yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili her yere müracaat ettik" dedi.

'KURUL ONAY VERMİŞ ANCAK AYRI AYRI YAPILMASINI İSTEMİŞ'

Belediyenin, kendisine göre bir projeyi yaptığını ve bunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne gönderdiğini vurgulayan Güney, "Duyumlarımıza göre kurul, buraya onay vermiş. Ancak bütün halinde inşa edilmesi planlanırken kurul ayrı ayrı yapılmasını söylemiş. Buraya bilirkişi yollanmadığını tahmin ediyorum, çünkü gelseydi buna kesinlikle müsaade etmezdi. Şayet, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, buraya bir bilirkişi gönderip, onay verdiyse o zaman kurul mahkemeye verilir. Bizzat ben mahkemeye veririm" dedi.

'KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Çeşmeli vatandaşlardan Şakir Karataş, kültür ve doğa varlıklarını korumanın önemine dikkat çekip, "Sahilde yürürken bu büfeleri değil, kaleyi görmek istiyorum' diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır Çeşme'de yaşadığını belirten Ayhan Öncü de söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını kaldırılmasını istedi.

Çeşme Belediyesi, yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.