Üye Girişi
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ - Son Dakika

ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ

17.02.2022 16:04

İZMİR'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünde inşası devam eden 4 büfe, ilçe halkının ve tarih tutkunlarının tepkisine neden oldu.

İZMİR'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünde inşası devam eden 4 büfe, ilçe halkının ve tarih tutkunlarının tepkisine neden oldu. Yaklaşık 4 yıldır Çeşme'de yaşayan oyuncu Salih Güney de, "Bu kadar önemli bir kalenin önüne 4 tane ucube yapılamaz. Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. İlgili yerlere gerekli şikayetlerde bulunduk" dedi. Çeşme Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kaçak yapılar tarafından işgal edilen Cumhuriyet Meydanı'nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti. Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran'a kadar bitirilmesi planlandı. Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan projenin ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi'nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı. Çeşmeliler, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi.

'KALEDE TAŞ BİLE OYNAMAMIŞ'

Yaklaşık 4 yıldır Çeşme'de yaşayan oyuncu Salih Güney de kale önüne yapılan büfeleri 'ucube' olarak niteleyerek şöyle konuştu:

"1508 yılında 2'nci Bayezid, yani Yavuz Sultan Selim'in babası bu muhteşem kaleyi yapıyor. Üzerinden 514 yıl geçmesine rağmen bu kalede henüz bir taş bile oynamamış. Burası bir ibadethane gibi, tarihi bir doku. 300 metre ileride 'Bağlararası' olarak bilinen tarihi bir şarap imalathanesi var. Termal sularımız var. Doğal olarak tanrı her şeyi yaratmış ve bize hediye etmiş. Bu kadar önemli bir bölgeye, böyle bir şey yapılabilmesini akıl mantık almaz."

'ÇEŞMELİLER OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Güney, konuyla ilgili olarak birçok arkeolog, milletvekili ve belediye başkanıyla görüştüğünü ve kale önünden fotoğraflar yolladığını belirterek, "Böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu anlattım. Bu kadar önemli bir kalenin önüne 4 tane ucube yapılamaz. Burası, yaklaşık 2 dönümlük bir arazi, bunları git başka yerlere koy. Kalenin önünde ne işi var. Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. Böyle bir ucubeyi kabul edemeyiz. Dolayısıyla, Çeşmeliler olarak çok üzgünüz ve isyan halindeyiz, bunun yıkılması için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Herkes bunu görünce şaşırıyor, tuvalet yapıldığını zannediyor. Yabancı turistler de şaşırıyor. Bu konuyla alakalı bütün şikayetleri yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili her yere müracaat ettik" dedi.

'KURUL ONAY VERMİŞ ANCAK AYRI AYRI YAPILMASINI İSTEMİŞ'

Belediyenin, kendisine göre bir projeyi yaptığını ve bunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne gönderdiğini vurgulayan Güney, "Duyumlarımıza göre kurul, buraya onay vermiş. Ancak bütün halinde inşa edilmesi planlanırken kurul ayrı ayrı yapılmasını söylemiş. Buraya bilirkişi yollanmadığını tahmin ediyorum, çünkü gelseydi buna kesinlikle müsaade etmezdi. Şayet, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, buraya bir bilirkişi gönderip, onay verdiyse o zaman kurul mahkemeye verilir. Bizzat ben mahkemeye veririm" dedi.

'KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Çeşmeli vatandaşlardan Şakir Karataş, kültür ve doğa varlıklarını korumanın önemine dikkat çekip, "Sahilde yürürken bu büfeleri değil, kaleyi görmek istiyorum' diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır Çeşme'de yaşadığını belirten Ayhan Öncü de söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını kaldırılmasını istedi.

Çeşme Belediyesi, yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ
ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ

YORUMLAR
500

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kalesi, Salih Güney, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: ÇEŞME KALESİ ÖNÜNE YAPILAN BETONARME BÜFELERE TEPKİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement