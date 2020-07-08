ÇESOB başkanı Gür'den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür - Son Dakika

ÇESOB başkanı Gür'den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve işleri kötüye giden esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmaları konusunda özveriyle çalışan il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm Esnaf Kredi ve...

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve işleri kötüye giden esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmaları konusunda özveriyle çalışan il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Halkbank personellerine teşekkür etti.

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak


Bu zor süreçte esnaf ve sanatkarlara kredi desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, krediye ulaşım konusunda tatillerinden bile feragat ederek, mesai merhumu gözetmeden özveriyle çalışan Çorum'da ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Halkbank personellerine ayrı ayrı teşekkür etti.


Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Çorum 10. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek'in emeklerinin çok olduğunu vurgulayan Gür, "10. Bölge Birlik Başkanımız Vedat Canbek ve yönetim kurulları başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde faaliyet gösteren kooperatiflerimizin yönetici ve personelleri, salgın döneminde esnafın bir nebze olsun rahat nefes alabilmesi için zor şartlar altında özveriyle çalıştılar. Kendilerine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.


Ayrıca Halkbank Bölge Müdürümüz Halil İbrahim Özdemir Bey başta olmak üzere il ve ilçe şube müdürlerine ve personellerine de esnaf ve sanatkarlara gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Çorum, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÇESOB başkanı Gür'den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür - Son Dakika

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:11 Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
21:51
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne "askeri eğitim ve öğretim fonu" verecek
20:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:53:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇESOB başkanı Gür'den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]