Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, özellikle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma zarureti doğduğunu dile getirerek, Halkbank'ın esnafa destek amacıyla verdiği 25 bin TL'lik kredilerde SSK, Bağ-Kur ve vergi borcu yoktur yazısı talep etmediğini söyledi.



Ayrıca KOSGEB ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden son 5 yılda kredi kullananlara da kredi verilmeyeceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Recep Gür, sosyal medya üzerinde bu tür bilgi kirliliği yayanlar hakkında da yasal işlem başlatıldığını dile getirdi.



Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilme imkanı verilmesi sebebiyle Halk Bankası'nın örnek alınmasını isteyen Başkan Gür, "Bu kapsamda esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar" dedi.



Başkan Gür, Esnaf Kredi ve Kefaletten ya da direk Halkbank'tan 31 Mart 2020 tarihinden önce kredi kullananlara 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçlarının vadesinde/taksit tarihinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendiğini ve buna bağlı olarak kredi ödeme tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitlerinde ötelendiğini ifade etti.



ÇESOB Başkanı Gür, kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan sadece erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname isteneceğini de sözlerine ekledi. - ÇORUM