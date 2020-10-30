Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu

30.10.2020 09:47

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve çetin geçen kışıyla bilinen Kars'ta, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ile tarihi mekanların bir aradaki görüntüsü ilgi çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve çetin geçen kışıyla bilinen Kars'ta, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ile tarihi mekanların bir aradaki görüntüsü ilgi çekiyor.

Kars Kalesi eteklerinde, Dereiçi mevkisi ile bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve bünyesinde bir çok tarihi yapıyı barındıran kentte, ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünüp tarihi dokuyla bütünleşmesi farklı bir güzellik sunuyor.

Kentte tarihi alanlarda ve doğada oluşan renk tonlarının doğal bir stüdyo haline gelmesi ile özellikle fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Amatör fotoğrafçı Ömer Can Arı, AA muhabirine, sonbaharda doğanın çok güzel olduğunu her fırsatta bu güzellikleri fotoğraflarına yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kars'a sonbaharın yakıştığını ifade eden Arı, "Sonbaharın tüm güzelliklerini fırsat bilerek bu bölgeye geldik, burası bizim gibi doğa sever fotoğrafçılara çok büyük güzellikler sunuyor. Sonbaharı hep en iyi şekilde kadrajımıza yansıtmaya çalışıyoruz, fotoğraf çekmeye fotoğrafçı arkadaşımla geldim, güzel çekimler yaptık. Bu manzara içerisinde çekim yaparken dinlenmiş de oluyoruz, renk tonları insana huzuru veriyor." dedi.

Fotoğrafçılardan Berkan Dolapçı da sonbaharda oluşan renklerin doğal bir stüdyoyu andırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kars, yazıyla, kışıyla, baharıyla her mevsim bir başka güzel, biz de fotoğraf severler olarak sonbaharı fotoğraflamak için ağaçların güzel göründüğü bir alana geldik. Ağaçlar çok güzel, tonlar çok iyi, fotoğraf çekerken çok keyif alıyoruz hem doğada gezmiş oluyoruz hem de güzel kareler yakalıyoruz."

Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu
Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu
Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu
Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu

Dereiçi, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çetin kışıyla bilinen Kars'ta sonbahar güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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