Çev Sanat 10 . Yıl Konseri - İstanbul

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen "ÇEV Sanat Genç
Yetenekler" projesinin 10. yılı etkinliği Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.
Konserde "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi desteği ile eğitimine devam eden 13 genç sanatçı performans sergiledi.
ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say
, İbrahim Yazıcı
ve Bülent Evcil
de etkinlikte genç müzisyenlere destek olmak amacıyla sahne aldı.
Programda ayrıca Halit Ergenç
, Bergüzar Korel
, Miray Daner
, Pınar Deniz
ve Kubilay Aka
da müzik alanındaki genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaştı.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu ise Nuri Bilge Ceylan
oldu.
Programda ayrıca yetenekli müzisyenlere sanat ödülleri takdim edildi.
"Fazıl Say Sanat Ödülü" Elvin Ganiyev'e ve Cemal Aliyev'e, "Cihat Aşkın Sanat Ödülü" Emre Engin
'e ve Kazım Kaan
Alıcıoğlu'na verildi. "İbrahim Yazıcı Sanat Ödülü" Iraz Yıldız ve Kerem Tuncer
'e, "Bülent Evcil Sanat Ödülü" ise Denizcan Eren ile Bora
Demir'e verildi.
"QNB Sanat Ödülü" QNB Finansbank
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras
tarafından Berfin Aksu
'ya, "Deniz Kocaoğlu Sanat Ödülü" Ilgın
Top'a, ÇEV Sanat ödülleri de Melis Sağlam ile Burak Beşir'e takdim edildi.