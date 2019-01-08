Son Dakika Haberleri: Çev Sanat 10 . Yıl Konseri - İstanbul

Çev Sanat 10 . Yıl Konseri - İstanbul

1 saat önce

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesinin 10. yılı etkinliği Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesinin 10. yılı etkinliği Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Konserde "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi desteği ile eğitimine devam eden 13 genç sanatçı performans sergiledi.

ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil de etkinlikte genç müzisyenlere destek olmak amacıyla sahne aldı.

Programda ayrıca Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka da müzik alanındaki genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaştı.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu ise Nuri Bilge Ceylan oldu.

Programda ayrıca yetenekli müzisyenlere sanat ödülleri takdim edildi.

"Fazıl Say Sanat Ödülü" Elvin Ganiyev'e ve Cemal Aliyev'e, "Cihat Aşkın Sanat Ödülü" Emre Engin'e ve Kazım Kaan Alıcıoğlu'na verildi. "İbrahim Yazıcı Sanat Ödülü" Iraz Yıldız ve Kerem Tuncer'e, "Bülent Evcil Sanat Ödülü" ise Denizcan Eren ile Bora Demir'e verildi.

"QNB Sanat Ödülü" QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras tarafından Berfin Aksu'ya, "Deniz Kocaoğlu Sanat Ödülü" Ilgın Top'a, ÇEV Sanat ödülleri de Melis Sağlam ile Burak Beşir'e takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Bülent Evcil, İbrahim Yazıcı, Fazıl Say, Genç, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:02:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çev Sanat 10 . Yıl Konseri - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]