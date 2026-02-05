Cevdet Akay: "Ekonomik Sıkıntıların Faturasını Köprü ve Otoyolları Elden Çıkararak Ödemeye Çalışmak, Kalıcı Bir Çözüm Üretmemektedir" - Son Dakika
Cevdet Akay: "Ekonomik Sıkıntıların Faturasını Köprü ve Otoyolları Elden Çıkararak Ödemeye Çalışmak, Kalıcı Bir Çözüm Üretmemektedir"

05.02.2026 13:43
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bloomberg'in, Türkiye'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bir dizi otoyolun milyarlarca dolarlık özelleştirilmesini yürütmesi için Ernst & Young LLP’yi görevlendirdiği iddiasına ilişkin, "Köprüler ve otoyollar, yalnızca gelir üreten kalemler değildir. Bunlar, ülkenin ulaşım altyapısının temelini oluşturan, milletin vergileriyle inşa edilmiş stratejik kamu varlıklarıdır. Ekonomik sıkıntıların faturasını bu varlıkları elden çıkararak ödemeye çalışmak, kalıcı bir çözüm üretmemektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bloomberg'in, Türkiye'nin İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bir dizi otoyolun milyarlarca dolarlık özelleştirilmesini yürütmesi için Ernst & Young LLP'yi görevlendirdiği iddiasını, yaptığı yazılı açıklamada değerlendirdi.

Akay, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik yeniden başlatılan girişimlerin, Türkiye'de ekonomi yönetiminin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belirterek, "Geçmişte bu varlıkların satışına kesin ifadelerle karşı çıkan siyasi iradenin, bugün aynı konuda adım atıyor olması, kamuoyunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Köprüler ve otoyollar, yalnızca gelir üreten kalemler değildir. Bunlar, ülkenin ulaşım altyapısının temelini oluşturan, milletin vergileriyle inşa edilmiş stratejik kamu varlıklarıdır. Ekonomik sıkıntıların faturasını bu varlıkları elden çıkararak ödemeye çalışmak, kalıcı bir çözüm üretmemektedir" dedi.

Geçmişte "yetersiz" bulunarak reddedilen tekliflerin, bugün konuşulan özelleştirme hedeflerinin üzerinde olduğunu hatırlatan Akay, "Sürecin ekonomik gerekçesi daha da tartışmalı hale gelmektedir. Bu tablo, mali sorunların yapısal reformlarla değil, geçici satışlarla aşılmaya çalışıldığını göstermektedir" diye konuştu.

Akay, bu gelişmelerin CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın daha önce yaptığı açıklamaların ve paylaştığı belgelerin önemini de ortaya koyduğunu dile getirerek, "O gün kamuoyuna yansıyan uyarılar, bugün atılan adımlarla birlikte haklılık kazanmıştır. Sürecin planlı ve aşamalı biçimde ilerlediği artık daha net görülmektedir. Özelleştirme gelirleri geçicidir; ancak bu altyapıların kamuya sağladığı fayda süreklidir. Bu nedenle alınacak kararların, yalnızca bütçe dengeleri üzerinden değil; vatandaşın günlük yaşamına, ulaşım maliyetlerine ve kamusal denetime etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihtiyacının, kamu varlıklarını satarak zaman kazanmak değil; üretimi, mali disiplini ve kamu yararını esas alan bir ekonomi anlayışı olduğunu belirten Akay, "Köprü ve otoyolların geleceği, şeffaflıkla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.